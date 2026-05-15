《日入而息》特朗普結束訪華稱非常成功，港府維持全年經濟增長預測

習近平與特朗普小敘稱此訪有利於促進相互理解、加深彼此信任；中國外交部表示中美雙方就兩國元首年內互動安排保持著溝通；中國外交部回應中美元首有否談伊朗局勢表示對話大門既打開就不應再關上；中國銀行紐約分行與美國大豆出口協會簽合作備忘錄；習近平與特朗普中南海小範圍會晤；特朗普結束訪華行程，乘專機離開北京；黃仁勳、庫克盛讚中美會談氣氛良好；黃仁勳現身北京南鑼鼓巷，站店門外吃炸醬麵