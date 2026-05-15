《日入而息》特朗普結束訪華稱非常成功，港府維持全年經濟增長預測

|習近平與特朗普中南海小範圍會晤；特朗普結束訪華行程，乘專機離開北京；黃仁勳、庫克盛讚中美會談氣氛良好；黃仁勳現身北京南鑼鼓巷，站店門外吃炸醬麵；習近平與特朗普小敘稱此訪有利於促進相互理解、加深彼此信任
|中國外交部表示中美雙方就兩國元首年內互動安排保持著溝通；中國外交部回應中美元首有否談伊朗局勢表示對話大門既打開就不應再關上；中美一致希望霍爾木茲海峽保持開放？中國外交部表示戰事早點解決，對美伊乃至全球有利；中美是否就稀土供應達成新諒解？中國外交部表示中方一貫致力維護全球產供鏈穩定
|本港首季GDP按年增長5.9%，符合預期，全年GDP增長預測維持2.5%至3.5%
|IMF肯定香港經濟韌性，讚揚金融監管穩健；金發局指國際貨幣基金組織肯定香港經濟韌性及優勢，香港具持續增長動力
|地政總署表示東涌第106A區住宅地收到6份標書；普縉集團指東涌住宅地皮估值約8.5億元，每方呎樓面地價約1600元；高力指東涌住宅地入標反應符預期，料中型發展商或透過合資形式競投，以分攤資金壓力
|中原CCL按周升0.36%全年累升8.35%，展望第三季再升5.67%
|據報順豐(06936)進軍貴金屬倉儲，10月香港機場附近開設金庫，容量高達百噸
|據報滙控(00005)未兌現注資312億元私募基金承諾
|雷軍稱小米YU7 GT將於5月底正式發布，周六起實車陸續進店
|百度(09888)據報成立模型委員會(BMC)，加強人工智能技術優勢
|國際足總秘書長赴京，與中國足協及央視談判世界盃轉播權；央視與國際足總達成連續兩屆世界盃版權合作，據報今屆費用6000萬美元
|英國外交大臣庫珀據報將於6月初訪華，與王毅舉行會談
|華僑銀行首季港澳業務收入升18%，有信心全年保持雙位數增長；「習特會」釋放局勢緩和信號，料美聯儲年末減息0.25厘，今年本港樓價升8.5%
|習特會利好不足，恒指收市重挫426點報25962失兩萬六，全周亦跌1.6%
|滬綜指收跌1.02%，本周跌逾1%，成交額連續八日突破三萬億
|歐元最新報1.1627/29，日圓最新報158.51/52
|敏華控股(01999)全年少賺12%收入跌3%，派息9港仙
|首程控股(00697)首季純利跌63.1%至7853.2萬元，派息0.95仙
|吉星新能源(03395)首季虧損收窄至52.3萬加元
|超購王翼菲科技暗盤出爐，開高招股價逾73%每手賺2230元
|浦江中國(01417)中途停牌，停牌前報0.84元升近56%
|亞倫國際(00684)料第三季末前制定恢復公眾持股量計劃
|聯想(00992)與大衛碧咸展開全球合作計劃
|百度(09888)據報成立模型委員會(BMC)，加強人工智能技術優勢
|用戶關閉支付功能仍被扣款捐贈184萬，支付寶回應指帳戶涉與他人共用，已尋求警方求協助
|雷軍稱小米YU7 GT將於5月底正式發布，周六起實車陸續進店
|傳一口價金飾加價，周大福(01929)僅涉及極小部分產品，包括內地及香港市場
|華僑銀行首季港澳業務收入升18%，有信心全年保持雙位數增長；「習特會」釋放局勢緩和信號，料美聯儲年末減息0.25厘，今年本港樓價升8.5%
|滴普科技(01384)趙杰輝稱通用AI模型難解企業痛點，以「本體大模型」驅動訂閱制轉型
|中海油(00883)首季海南分公司油氣生產平穩運行，將進一步加快南海油氣資源勘探開發
|德祥地產(00199)附屬與北京啟源智算數據科技訂立諒解備忘錄
|中國中冶(01618)首四月新簽合同額按年下跌19.6%
|經緯天地(02477)啟動人工智能策略升級，將業務延伸至人工智能基礎設施中的算力服務領域
|泛亞環保(00556)建議委任中正天恆會計師為公司核數師
|合生創展集團(00754)4月總合約銷售金額按年跌72.7%
|中國金屬資源(01636)信控要求召開股東特別大會，以委任一名公司董事
|英諾賽科(02577)聯交所就公司H股全流通授出上市批准
|海螺材料科技(02560)以4520萬人幣競得茂名市工業土地使用權
|EPS創健科技(03860)終止建議收購事項
|HKTVmall本周末推85折優惠，稱延續「鬥減價」熱潮
|中駿集團(01966及中駿商管(00606)公布，26%中駿商管押記股份已售予第三方
|富力地產(02777)4月總銷售收入按年跌23.5%至10.4億人幣
|敏華控股(01999)2027財年毛利率仍面臨較大壓力，油價影響將逐步浮現
|鳳凰衛視(02008)孫玉勝辭任常務副行政總裁兼總編輯，李挺接任
|聲通科技(02495)與塔吉克斯坦IT Park戰略合作，共建中亞「算力+人才+場景」AI生態
|華潤電力(00836)中證監同意華潤新能源分拆於深交所上市
|鳳凰衛視(02008)紫荊文化香港委託製作及播放中醫藥文化題材紀錄片，涉款約2990萬港元
|據報滙控(00005)未兌現注資312億元私募基金承諾
|據報順豐(06936)進軍貴金屬倉儲，10月香港機場附近開設金庫，容量高達百噸
|瑰麗酒店鄭志雯稱Rosewood將進駐東京六本木，設200間客房
|內地信貸擴張增速繼續放緩，分析稱將成新常態，因融資渠道豐富
|內地開展為期1年專項治理，嚴打中醫藥虛假宣傳等違規行為
|市監總局加快推進「互聯網+AI監管」建設，抓好網絡餐飲等治理；今年將針對電子電器等八領域重點產品，抽查逾1.6萬批次
|廣電總局支持微短劇創作傳播，6家平台將投入超60億元
|農業部修訂生豬產能綜合調控實施方案，下調能繁母豬保有量目標
|信通院啟動人工智能終端智能化分級測試工作，加速新國標落地實施
|「網上售課」主播王仲燾偷稅，被追繳及罰款共231.6萬元
|統計局指去年城鎮非私營單位就業人員平均年薪為12.9萬元
|藥品試驗數據保護實施辦法發布，創新藥和原研藥數據保護期6年
|中證監發布衍生品交易監督管理辦法，實行帳戶實名制等
|中證協就兩項投資者保護類團體標準公開徵意見，聚焦糾紛調解等
|監管部門向海外信託徵稅？專家稱有法可依，應就全球所得履行納稅義務
|機構指出口韌性料支撐內地4月工業增加值增5.9%，假期提振消費增速料加快至2%
|外匯局表示一季度中國經常帳戶順差1841億美元
|人行連續七日5億逆回購利率持平，全周收水510億，另開展3000億買斷式逆回購；人行擬出新規，鼓勵嚴重失信主體主動糾正失信行為、進行信用修復
|東風汽與Stellantis等簽80億元合作協議，將在華生產Jeep及標致
|特斯拉中國否認長續航Model Y價格上調1.8萬元，僅取消7年低息購車優惠
|榮耀宣布全球首款機器人手機Robot Phone第三季上市
|抖音商城618大促開啟，投入百億消費券，手機數碼家電等低至五折
|台股收跌1.39%，報41172.36點
|國際足總秘書長赴京，與中國足協及央視談判世界盃轉播權；央視與國際足總達成連續兩屆世界盃版權合作，據報今屆費用6000萬美元
|英國外交大臣庫珀據報將於6月初訪華，與王毅舉行會談
|習近平與特朗普小敘稱此訪有利於促進相互理解、加深彼此信任；中國外交部表示中美雙方就兩國元首年內互動安排保持著溝通；中國外交部回應中美元首有否談伊朗局勢表示對話大門既打開就不應再關上；中國銀行紐約分行與美國大豆出口協會簽合作備忘錄；習近平與特朗普中南海小範圍會晤；特朗普結束訪華行程，乘專機離開北京；黃仁勳、庫克盛讚中美會談氣氛良好；黃仁勳現身北京南鑼鼓巷，站店門外吃炸醬麵
|中美一致希望霍爾木茲海峽保持開放？中國外交部表示戰事早點解決，對美伊乃至全球有利
|中美是否就稀土供應達成新諒解？中國外交部表示中方一貫致力維護全球產供鏈穩定
|特朗普第一季大量購買美國主要公司股票和債券
|彭博研究指沃什上任後有可能在今年稍後重啟降息，歐央行或收緊政策
|韓國KOSPI指數先升後跌，收市重挫6.12%
|Alphabet發行36億美元日圓債，創非日本企業發行紀錄
|福特股價兩日飆漲21%，受AI熱潮推動
|蘋果與OpenAI合作關係據悉現裂痕，未來或爆發訴訟戰；內地iPhone 17上市後首次降價，Pro版到手價跌穿7000元
|李家超寄語新聞界「立德、立功、立言」，期望業界堅守專業操守
|旅發局表示4月訪港旅客按年升10%，七欖帶動國際客來港，首4個月增15%
|何永賢稱公屋輪候時間縮至4.7年已「封頂」，簡樸房登記逾萬宗設樣板房助認證
|宏福苑前法團委員江祥發及其妻子被捕，消息指夫婦騙取百分百擔保特惠貸款
|中電前高層包立賢斥6500萬購大潭輝百苑4房戶
|湯文亮以8800萬沽中環租庇利街舖位，持貨16年蝕約4000萬元
|GUM指4月強積金總資產回升至1.63萬億，資金轉換規模按月大幅收窄
|地政總署表示東涌第106A區住宅地收到6份標書；普縉集團指東涌住宅地皮估值約8.5億元，每方呎樓面地價約1600元；高力指東涌住宅地入標反應符預期，料中型發展商或透過合資形式競投，以分攤資金壓力
|香港會計師公會夥中南財經政法大學，共育國際化會計人才
|富達指市場不確定性下收益回報成投資核心，倡以全球優質股息股配期權策略
|中原CCL按周升0.36%全年累升8.35%，展望第三季再升5.67%
|IMF肯定香港經濟韌性，讚揚金融監管穩健
|本港第一季信用卡應收帳款總額按季跌3.8%
|本港首季GDP按年增長5.9%，符合預期，全年GDP增長預測維持2.5%至3.5%
|新加坡Xventure攻港，康怡廣場近兩萬呎運動競技場開幕，主打「運動娛樂」新體驗
|盧彩雲將續任香港私人財富管理公會行政委員會主席
|跨機構督導小組歡迎以行業為本的首階段轉型金融實務指引
|經絡指4月新批出按揭保險宗數跌逾一成半，料年內按保數字續低位橫行
|恒指公司推出恒生國指港股通指數等三條新指數
|金發局指國際貨幣基金組織肯定香港經濟韌性及優勢，香港具持續增長動力
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