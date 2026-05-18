期指低開188點報25620，國指期貨跌52點報8608

期指低開188點報25620，國指期貨低開52點報8608，科指期貨低開37點報4887。
《經濟通通訊社18日專訊》
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18/05/2026 09:15
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18/05/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數155145張，增3581張
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