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18/05/2026 19:02

《再戰明天》英倫銀行副總裁發表演講，嗶哩嗶哩公布業績

　　英倫銀行副總裁發表演講，及嗶哩嗶哩公布業績，料為周二（19日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，俄羅斯總統普京對中國進行國事訪問（至20日）。韓國總統李在明與日本首相高市早苗會晤（至20日）。周二本港時間9:30am，澳洲央行公布2026年5月貨幣政策會議記錄。4:10pm，英倫銀行副總裁布里登發表演講。晚上8:00pm，歐洲央行執委連恩和美聯儲理事沃勒在歐洲央行研究會議上發表講話。8:10pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在2026年歐洲金融一體化會議上發表主旨演講。

*日本公布第一季GDP，美國公布成屋待完成銷售*

　　數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.3%擴大至0.4%。12:30pm，日本公布3月產能利用率；3月工業生產。2:00pm，英國公布4月失業率。5:00pm，歐元區公布3月貿易收支。10:00pm，美國公布4月成屋待完成銷售，月率升幅料由1.5%收窄至1%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:貝殼-W(02423)、嗶哩嗶哩-W(09626)、百度集團-SW(09888)等。

　　另外，美國聯儲局周三發布4月議息會議紀錄。英偉達(US.NVDA)周三美股收市後公布首季業績。
《經濟通通訊社18日專訊》

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