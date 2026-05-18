《日入而息》百度首季經調整盈利跌33%仍勝預期，恒大清盤人向向羅兵咸索賠570億元人幣

|百度(09888)首季經調整淨利潤跌33%至43億人幣勝預期，核心AI新業務收入按年升49%
|恒大集團清盤人據報將出庭就起訴普華永道國際一案進行首次公開聆訊；中國恒大清盤人據報在香港法庭訴訟中向羅兵咸索賠570億元人幣
|衍生集團(06893)委任新城前CEO馬浚偉為執董、副主席及聯席行政總裁，年薪252萬
|京東「618」將於5月30日晚上8時啟動，官方直減低至5折；京東(09618)指京東體系今年AI研發投入增逾2倍，京東零售助推機器人品牌累計銷售破百億；標普研究報告指京東業務改善勢頭或遇阻力，夏季外賣補貼戰恐再升溫
|超購王翼菲科技(06871)開高近八成每手賺2415元，超購1.48萬倍僅頭槌穩中；歷史超購王翼菲科技首掛收高逾76%，先高後低每手賺2325元
|中電(00002)首季香港售電量升3.2%，數據中心售電量升11%，第一期中期息維持0.63元
|政府再撥50億國安開支，第三度注資專項款項；政府委任再度委任程蘋為證監會法律服務部執行董事，委任吳家俐出任投資產品部執行董事
|內地4月經濟數據遜預期，分析指需加碼刺激政策以穩定經濟；內地4月原油產量增速加快、加工量降幅擴大；內地4月社會消費品零售總額增0.2%低於預期；內地首4月固定資產投資同比轉跌1.6%，大遜預期；內地4月工業增加值增4.1%，遜預期國稅總局：全國離境退稅商店增至1.4萬家，為去年同期3.2倍
|統計局表示國際油價波動不可避免帶來影響，國內物價穩定基礎不變；宏觀政策工具箱豐富，跨周期和逆周期調節手段較充足；擴大消費面臨制約因素，市場供給不完全適應消費升級需要；優化升級持續，4月工業生產穩中向好態勢沒變；4月部分指標增速回落屬月度之間正常波動；部分企業經營困難，經濟穩中向好基礎需鞏固；4月一線城市樓價環比上漲，同比降幅收窄國防部：北京香山論壇先導會成功舉辦，期待秋季再以對話凝聚共識、化解矛盾
|普京明起訪華兩天，中國外交部表示中俄元首將就國際地區問題等交換意見
|內地經濟數據差恒指收跌287點報25675，北水打破跌市低撈慣例
|滬綜指收低0.09%三連跌，兩市成交額跌破3萬億
|歐元最新報1.1635/36，日圓最新報158.91/92
|百盛集團(03368)首季純利升10.79倍至3980.8萬人幣
|京東(09618)618融入AI至用戶消費全流程，今年助推機器人品牌累計銷售破100億元人民幣；京東「618」將於5月30日晚上8時啟動，官方直減低至5折；京東集團與萬事達卡開啟戰略合作，將進一步整合和優化全球支付連接；標普研究報告指京東業務改善勢頭或遇阻力，夏季外賣補貼戰恐再升溫
|知行集團控股(01539)部分完成發行可換股債券
|中電(00002)首季香港售電量升3.2%，數據中心售電量升11%，第一期中期息維持0.63元
|藥房連鎖零售商龍豐集團通過上市聆訊，市傳集資額約7.8億元
|恒大集團清盤人據報將出庭就起訴普華永道國際一案進行首次公開聆訊；中國恒大清盤人據報在香港法庭訴訟中向羅兵咸索賠570億元人幣
|中銀人壽夥深圳幸福健康集團推出「安心灣區．享老頤居」深度康養體驗計劃
|中電源動與鷹君(00041)簽署合作備忘錄，積極探討將創新能源管理拓展至鷹君香港物業
|日本城與京東旗下自有品牌合作，發售千款小家電及生活家品等產品
|鄭志雯稱無意出售瑰麗酒店，積極拓中東市場，料Rosewood Amaala今年夏季前開幕
|長江生命科技(00775)附屬順譜醫藥科技委任陳麗娟為營運總監
|小米YU7 GT本月21日登場，另發布小米17 Max大屏旗艦手機
|滙控(00005)啟動40億美元專項信貸計劃，支持發展可持續及轉型技術的內地企業在全球擴張；滙豐卓越理財報告指富裕家庭潛在醫療財務缺口可高達240萬元
|煤氣公司聯同10間海內外企業就發展本港氫能生態圈簽署合作備忘錄
|傳快將公布黃金期貨新機制，港交所(00388)正研究優化黃金期貨產品，詳情將適時公布
|深圳控股(00604)第一季合同銷售額按年跌2.6%至30.52億人民幣
|會德豐黃光耀稱集團今年中前銷售額已突破200億，按年增2.7倍
|譚仔創辦人譚氏家族4200萬沽葵芳相連舖，持貨16年帳面獲利1500萬
|麗新九龍塘廣播道住宅項目命名為博峯，提供44伙分層單位及2伙獨立洋房
|智能物流解決方案提供商中鼎智能再申港IPO，去年純利升一成
|A股宏和科技申在港上市，去年多賺逾7倍
|超購王翼菲科技(06871)開高近八成每手賺2415元，超購1.48萬倍僅頭槌穩中；歷史超購王翼菲科技首掛收高逾76%，先高後低每手賺2325元
|騰訊國行版Switch所有網絡服務已關停，與任天堂六年半合作落幕
|騰訊音樂(01698)完成收購喜馬拉雅
|百度(09888)首季經調整淨利潤跌33%至43億人幣勝預期，核心AI新業務收入按年升49%
|佰澤醫療(02609)附屬夥美年大健康附屬構建健康管理服務體系
|勝宏科技(02476)穩價期結束，經辦人並無在市場上買賣任何H股
|上海電氣(02727)上海市房地產及附屬設施未徵集到意向受讓方，將再下調掛牌價格進行第三次掛牌轉讓
|俊知集團(01300)附屬在信號纜核心產品領域取得關鍵性技術突破，納全球頂尖存儲龍頭企業核心供應鏈
|富衛集團(01828)委任Mark Bensman為富衛高淨值總監
|萬威國際(00167)委任劉坤為執行董事、主席及行政總裁
|藍河控股(00498)接獲復牌指引，繼續暫停買賣
|衍生集團(06893)委任新城前CEO馬浚偉為執董、副主席及聯席行政總裁，年薪252萬
|陽光能源(00757)與興業銀行簽訂借款合同，貸款1億人幣
|內地4月經濟數據遜預期，分析指需加碼刺激政策以穩定經濟；內地4月原油產量增速加快、加工量降幅擴大；內地4月社會消費品零售總額增0.2%低於預期；內地首4月固定資產投資同比轉跌1.6%，大遜預期；內地4月工業增加值增4.1%，遜預期國稅總局：全國離境退稅商店增至1.4萬家，為去年同期3.2倍
|統計局表示國際油價波動不可避免帶來影響，國內物價穩定基礎不變；宏觀政策工具箱豐富，跨周期和逆周期調節手段較充足；擴大消費面臨制約因素，市場供給不完全適應消費升級需要；優化升級持續，4月工業生產穩中向好態勢沒變；4月部分指標增速回落屬月度之間正常波動；部分企業經營困難，經濟穩中向好基礎需鞏固；4月一線城市樓價環比上漲，同比降幅收窄國防部：北京香山論壇先導會成功舉辦，期待秋季再以對話凝聚共識、化解矛盾
|潘功勝晤Visa CEO，就公司在華發展及中美經貿關係等交流
|外交部特使訪問阿富汗和卡塔爾，會見兩國官員並交換意見
|北京朝陽區發布IP潮玩三年行動計劃：到2028年產業營收破500億
|內地發布穩崗擴容提質方案，18項舉措圍助畢業生、農民工等就業創業
|機構表示內地消費補貼力度不及去年，「以舊換新」政策效應邊際減弱
|上海表示到2030年全社會研發經費支出相當於GDP比例要提高到5%以上
|一個月國庫現金定存中標利率1.68%，較上次略低1個基點
|PPI為45個月以來最高，統計局表示國際輸入性影響顯現
|首4月地產投資降13.7%，商品房銷售額跌14.6%
|4月全國城鎮調查失業率5.2%
|測算表示4月70城樓價環比跌幅0.1%為一年最小，同比跌幅擴至3.5%
|人行10億逆回購利率平，持平今日到期量
|中美阿聯酋首次聯合打擊迪拜電騙，拘276名疑犯
|市監總局明確34項重點工作，促進民營經濟發展壯大
|財政部開展5月份國債做市支持操作，規模7.3億元
|湖北原省長王曉東涉嚴重違紀違法受查，曾被批抗疫不力
|商務部等六部門優化離境退稅措施，延長「即買即退」離境期限
|中證監李超稱更大力度支持科技創新和產業創新深度融合；中證監核准摩根士丹利投資管理企業合格境外投資者資格
|中國信通院啟動首批「人工智能營銷客服平台能力」測評
|鼎珮表示亞洲科技股估值相對美同業折讓明顯，政策與信心改善有望收窄差距；若政策與風險偏好逐步改善，有利對亞洲AI算力建設投資配置
|監管部門業內通報信託公司內捲式競爭：推「零費率」致收支嚴重倒掛
|商務部表示支持在展會設離境退稅服務專區，打造展會退稅平台；加力發展離境退稅，將撬動入境消費萬億級新增量；安排20億元支持15個試點城市建設國際化消費環境
|4月外資減持700億元中國銀行間債券，連續第12個月減持
|外匯局表示4月銀行結售匯順差擴至401億美元
|五糧液承諾回購至多100億元股份，兌現去年度至少200億元分紅
|台股收跌0.68%，報40891.82點
|歐盟據報擬強制企業採購非中國供應商零部件
|澳洲以保護「國家利益」為由，責令北方礦業中資股東出售股份；澳洲責令北方礦業中資股東出售股份，中方促應尊重中國投資者正當權益
|中國國防部表示願同美方推動兩軍關係沿穩定正向軌道行穩致遠
|日本30年期國債孳息率升至1999年推出以來最高水平
|普京明起訪華兩天，中國外交部表示中俄元首將就國際地區問題等交換意見
|中國外交部表示願同美方全面準確落實好兩國元首重要共識
|秘魯總統選舉首輪投票無人勝出，下月7日將舉行次輪投票
|英國前衛生大臣施卓添稱將參與工黨黨魁選舉，逼宮施紀賢
|高市內閣支持度下跌，逾57%人反對解禁殺傷力武器出口
|陳美寶稱當局推動港鐵採用國標，香港鐵路沿用標準不會被取代
|警隊總督察涉收賄114萬認罪候判，案情披露該督察「放生」施襲者並收取現金及名牌手袋
|政府再撥50億國安開支，第三度注資專項款項；政府委任再度委任程蘋為證監會法律服務部執行董事，委任吳家俐出任投資產品部執行董事
|公務員旅行獎金每人逾2.7萬，議員倡改派消費券，楊何蓓茵指「意義不同」
|劉凱旋稱截至本月初逾310間企業落戶或在港擴展業務，首年直接投資額逾260億
|友邦香港調查指香港打工一族快樂指數平均僅約65分
|本港容許狗隻進入獲准食肆今開始接受申請，首階段設不多於1000個名額
|中原十大屋苑周末錄12宗成交，按周減少1宗
|Lalamove正式進軍德國市場，以柏林為跳板拓展歐洲、中東及非洲業務
|比爾蓋茲基金會出清所有微軟股票
|髮型屋月租40萬進駐尖沙咀星光行料開設全港最大髮型屋，租金水平較高峰腰斬約50%
|啟德零售館首季整體表現飆四成，演唱會期間商戶生意額多賺三成
|殼王高振順9億沽2伙Mount Nicholson，持貨九年帳面賺2.48億
|彭博行業研究表示今年香港樓價料升11%，明年再升7%，內地買家成主要動力
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇