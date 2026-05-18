《日入而息》百度首季經調整盈利跌33%仍勝預期，恒大清盤人向向羅兵咸索賠570億元人幣

京東(09618)618融入AI至用戶消費全流程，今年助推機器人品牌累計銷售破100億元人民幣；京東「618」將於5月30日晚上8時啟動，官方直減低至5折；京東集團與萬事達卡開啟戰略合作，將進一步整合和優化全球支付連接；標普研究報告指京東業務改善勢頭或遇阻力，夏季外賣補貼戰恐再升溫

知行集團控股(01539)部分完成發行可換股債券

中電(00002)首季香港售電量升3.2%，數據中心售電量升11%，第一期中期息維持0.63元

藥房連鎖零售商龍豐集團通過上市聆訊，市傳集資額約7.8億元

恒大集團清盤人據報將出庭就起訴普華永道國際一案進行首次公開聆訊；中國恒大清盤人據報在香港法庭訴訟中向羅兵咸索賠570億元人幣

中銀人壽夥深圳幸福健康集團推出「安心灣區．享老頤居」深度康養體驗計劃

中電源動與鷹君(00041)簽署合作備忘錄，積極探討將創新能源管理拓展至鷹君香港物業

日本城與京東旗下自有品牌合作，發售千款小家電及生活家品等產品

鄭志雯稱無意出售瑰麗酒店，積極拓中東市場，料Rosewood Amaala今年夏季前開幕

長江生命科技(00775)附屬順譜醫藥科技委任陳麗娟為營運總監

小米YU7 GT本月21日登場，另發布小米17 Max大屏旗艦手機

滙控(00005)啟動40億美元專項信貸計劃，支持發展可持續及轉型技術的內地企業在全球擴張；滙豐卓越理財報告指富裕家庭潛在醫療財務缺口可高達240萬元

煤氣公司聯同10間海內外企業就發展本港氫能生態圈簽署合作備忘錄

傳快將公布黃金期貨新機制，港交所(00388)正研究優化黃金期貨產品，詳情將適時公布

深圳控股(00604)第一季合同銷售額按年跌2.6%至30.52億人民幣

會德豐黃光耀稱集團今年中前銷售額已突破200億，按年增2.7倍

譚仔創辦人譚氏家族4200萬沽葵芳相連舖，持貨16年帳面獲利1500萬

麗新九龍塘廣播道住宅項目命名為博峯，提供44伙分層單位及2伙獨立洋房

智能物流解決方案提供商中鼎智能再申港IPO，去年純利升一成

A股宏和科技申在港上市，去年多賺逾7倍

超購王翼菲科技(06871)開高近八成每手賺2415元，超購1.48萬倍僅頭槌穩中；歷史超購王翼菲科技首掛收高逾76%，先高後低每手賺2325元

騰訊國行版Switch所有網絡服務已關停，與任天堂六年半合作落幕

騰訊音樂(01698)完成收購喜馬拉雅

百度(09888)首季經調整淨利潤跌33%至43億人幣勝預期，核心AI新業務收入按年升49%

佰澤醫療(02609)附屬夥美年大健康附屬構建健康管理服務體系

勝宏科技(02476)穩價期結束，經辦人並無在市場上買賣任何H股

上海電氣(02727)上海市房地產及附屬設施未徵集到意向受讓方，將再下調掛牌價格進行第三次掛牌轉讓

俊知集團(01300)附屬在信號纜核心產品領域取得關鍵性技術突破，納全球頂尖存儲龍頭企業核心供應鏈

富衛集團(01828)委任Mark Bensman為富衛高淨值總監

萬威國際(00167)委任劉坤為執行董事、主席及行政總裁

藍河控股(00498)接獲復牌指引，繼續暫停買賣

衍生集團(06893)委任新城前CEO馬浚偉為執董、副主席及聯席行政總裁，年薪252萬