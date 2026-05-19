即月期指最後交易價25705升93點，成交76793張

即月期指最後交易價25705，升93點，低水93點，成交76793張。即月國指期貨最後交易價8623，升35點，低水17點，成交79545張。另外，即月科指期貨最後交易價4855，升10點，低水2點，成交139102張。

《經濟通通訊社19日專訊》