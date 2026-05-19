即月期指最後交易價25705升93點，成交76793張

即月期指最後交易價25705，升93點，低水93點，成交76793張。即月國指期貨最後交易價8623，升35點，低水17點，成交79545張。另外，即月科指期貨最後交易價4855，升10點，低水2點，成交139102張。
《經濟通通訊社19日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
19/05/2026 16:46
即月期指最後交易價25705，升93點，低水93點，成交76793張。即月國指期貨最後交易價8623，升35點，低水17點，成交79545張。另外，即月科指期貨最後交易價4855，升10點，低水2點，成交139102張。
《經濟通通訊社19日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰19/05/2026 17:15 《外圍焦點》歐洲央行執委和美聯儲理事發表講話，美國公布成屋待完成銷售
下一篇新聞︰19/05/2026 16:31 即月期指最後交易價25705升93點，低水93點
19/05/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報25663點，跌42點，低水135點
19/05/2026 15:07 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7413.75跌12點
19/05/2026 09:15 期指低開2點報25610，國指期貨跌21點報8567
19/05/2026 09:09 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7429.5升3.75點
19/05/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數231811張減6607張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N