【夜期時段】即月期指最新報25663點，跌42點，低水135點

即月期指在夜期時段開市報25698點，跌7點，低水100點，最新報25663點，跌42點，低水135點，合約成交632張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8609點，跌14點，低水31點，最新報8612點，跌11點，低水28點，合約成交688張。

《經濟通通訊社19日專訊》