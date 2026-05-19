《再戰明天》美聯儲理事發表講話，歐元區公布CPI

美聯儲理事發表講話，及歐元區公布CPI，料為周三（20日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，亞太經合組織(APEC)貿易部長會議舉行（至23日）。歐洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議。本港時間周三晚7:00pm，德國聯邦經濟和能源部部長賴歇發表講話。9:15pm，美聯儲理事巴爾在一場活動上發表講話；同一時間，英倫銀行總裁貝利就英倫銀行最新理論決定及伊朗戰爭問題在英國下議院財政委員會作證。



*英國公布CPI，中通快遞公布業績*



數據方面，周三2:00pm（本港時間．下同），英國公布4月消費者物價指數，月率升幅料由0.7%擴大至0.9%，年率升幅料由3.3%收窄至3%；4月核心消費者物價指數年率升幅料由3.1%收窄至2.6%。同一時間，德國公布4月生產者物價指數，年率料由下滑0.2%改善至升1.5%，月率升幅料由2.5%收窄至2%。4:30pm，英國公布3月房價指數。5:00pm，歐元區公布4月消費者物價指數，月率升幅料由1.3%收窄至1%，年率升幅料由2.6%擴大至3%。



在本港，明日公布業績的公司有:中通快遞-W(02057)等。

《經濟通通訊社19日專訊》