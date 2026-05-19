19/05/2026 19:23
《日入而息》安保工程以16.27億元奪東涌住宅地，嗶哩嗶哩首季經調整純利升63%
|安保工程以16.27億元奪東涌住宅地，每呎樓面地價3052元，屬市場估值上限
|嗶哩嗶哩(09626)首季經調整純利按年升63%至5.93億人幣，收入升6.7%
|消息指丹諾醫藥超購9026倍，27.8萬人爭認購
|新世界(00017)據報考慮支付退出費，終止11 SKIES租金義務
|渣打溫拓思稱集團資金會優先用於業務投入，目標在2028年提高每名員工貢獻收入約兩成；未來數年將股東資本投放於核心基礎設施建設
|「AI六小虎」月之暗面據報將拆除紅籌架構，為港上市鋪路
|傳復星國際(00656)為地中海俱樂部赴港IPO選定投行，擬集資至少約39億元
|據報泛海酒店即將到期的貸款遇到再融資困難
|本港最新失業率維持3.7%符預期，就業不足率跌至1.5%
|李家超回應宏福苑收購方案：已向業主發信，並考慮到受影響家庭的困難；下月率團訪哈薩克及烏茲別克，逾60名香港及內地商貿代表同行；網約車發牌量要平衡不同因素，今年上半年將提交附屬法例予立法會；公務員加薪與否看六大因素，李家超稱審視表現要「看整體」，非因個別事件
|京表示中俄元首將就共同關心的國際地區問題交換意見；普京訪華前視頻講話：定期互訪是發展兩國關係重要部分
《即日市況》
|中斷三連陰，恒指收升122點報25797企50天線，騰訊領漲金融股上揚
《深滬股市》
|滬綜指收升0.92%止三連跌，芯片、電力股衝高
《美元匯價》
|歐元最新報1.1621/22，日圓最新報159.08/09
《公司業績》
|法拉帝(09638)今年首季純利按年減少約12.1%
|禾賽-W(02525)首季虧轉盈1831.5萬人幣，料第二季淨收入升最多27%
|佳景集團(00703)首季應佔未經審核溢利按年跌至290萬元
《公司資訊》
|快手(01024)將投入共20億元資金及流量加碼短劇孵化
|機械手製造商靈心巧手據報考慮在香港IPO
|遠大住工(02163)李維平今獲選為董事長，接替譚新明
|新世界(00017)據報考慮支付退出費，終止11 SKIES租金義務
|大金重工通過港交所上市聆訊，歐洲海上風電基礎裝備市佔率達29%
|被問及香港成主要上市地位，百度(09888)持續評估包括資本市場舉措以釋放長期價值
|大都會資管表示美國小型股盈利漸趨改善，能於未來一年盈利增長預測維持優勢
|資本集團表示資產擁有人加碼配置固定收益，增持新興市場債投資者幾乎翻倍
|中銀香港表示完成首筆伊斯蘭銀團融資及成功籌組越南龍頭券商銀團貸款
|雲深處科創板IPO獲受理，擬募資25億元
|騰訊雲智能體開發平台兩大AI模型5月27日起結束免費公測
|未來資產香港推出Global X黃金備兌認購期權主動型ETF
|樹圖區塊鏈表示以香港作為出海首站，無意成立虛擬資產交易所
|渣打溫拓思稱集團資金會優先用於業務投入，目標在2028年提高每名員工貢獻收入約兩成；未來數年將股東資本投放於核心基礎設施建設
|滙豐表示IFC財富中心今開幕，去年卓越尊尚客戶人數錄雙位數增長；外資參與人民幣利率互換續升，相對價值交易有望受惠新工具
|敏華控股(01999)從市場購回公司500萬股股份
|騰訊控股(00700)今斥資5億元回購108.8萬股
|赤峰黃金(06693)根據特別授權調整新H股認購價
|龍湖(00960)如期完成「21龍湖04」兌付，本息合計約15.54億人幣
|聯交所發表對啟明醫療(02500)前公司秘書黃偉超紀律行動聲明
|聯交所對中國金屬資源利用(01636)一名前董事的紀律行動
|中國神華(01088)4月煤炭銷售量按年升0.2%
|阜博集團(03738)首季總收入按年增約21%
|奇點國峰(01280)終止廣告協議及建議根據一般授權發行代價股份
|港龍中國地產(06968)首四月合同銷售金額按年跌71%
|消息指丹諾醫藥超購9026倍，27.8萬人爭認購
|連連數字(02598)獲迪拜當局頒發第3D類支付牌照
|馭勢科技(01511)暗盤報63.6元，高招股價逾5%
|拓璞數控(07688)暗盤報40.8元，高招股價近55%
|傳復星國際(00656)為地中海俱樂部赴港IPO選定投行，擬集資至少約39億元
|百度千帆上線Token福利包單價低至市場價50%，支撐中型規模智能Agent調用
《中國要聞》
|銅冶煉企業代表據報與政府官員會談，業內將展開加工費談判
|兩部門表示加強定點零售藥店職工醫保個人帳戶使用監管
|國稅總局表示首4月工業銷售收入增6.6%，高技術產業收入增15%
|閃送獲杭州國資千萬元投資，布局低空物流配送領域
|福建表示到2030年全省光電產業集群營收規模超3000億元
|工信部出台鋼鐵行業產能置換新規，要求提高置換比例
|人行5億逆回購利率平，持平到期量
|丁薛祥調研算力網建設：加快構建全國一體化算力網
|內地布局一批數據領域前沿標準，助力人工智能發展
|能源局表示4月全社會用電量同比增6%，首4月增5.4%
|工信部表示實施「AI+製造」專項行動，加力智能網聯新能源車等擴容
|農業部表示嚴格落實生豬產能去化措施，推動價格合理回升
|財政部下周在港發行人民幣綠色主權債券，規模不超60億
《寶島快訊》
|台股收跌1.75%，報40175.56點
《大國博弈》
|普京訪華前視頻講話：定期互訪是發展兩國關係重要部分
|外交部劉勁松晤印度新任駐華大使魏嘉盟：推動中印關係持續改善；外交部表示中美同意開展人工智能政府間對話
|京表示中俄元首將就共同關心的國際地區問題交換意見
《國際要聞》
|美國加州聖地牙哥清真寺發生槍擊案，5死包括兩名槍手
《外圍經濟》
|日本第一季GDP年化增速2.1%超預期
|英國4月就業人數大幅下降，降幅遠超預期
|韓國上市公司第一季營業利潤飆升175%，創歷史新高；韓國股市收市下跌3.25%，外資連續九日拋售
|Google與黑石集團據悉將組成人工智能雲端公司
|外骨骼企業極殼科技完成5000萬美元B+輪融資
《其他消息》
|李家超回應宏福苑收購方案：已向業主發信，並考慮到受影響家庭的困難；下月率團訪哈薩克及烏茲別克，逾60名香港及內地商貿代表同行；網約車發牌量要平衡不同因素，今年上半年將提交附屬法例予立法會
|公務員加薪與否看六大因素，李家超稱審視表現要「看整體」，非因個別事件
|陳國基率團考察德國高等教育及創科建設，為北都大學城提供參考
|陳茂波抵巴黎展開歐洲訪問，晤法國資產管理協會推介香港金融優勢
|粵車南下需求強勁，超額預約兩三倍須抽籤，陳美寶稱研增每日名額
|本港最新失業率維持3.7%符預期，就業不足率跌至1.5%
|安保工程以16.27億元奪東涌住宅地，每呎樓面地價3052元，屬市場估值上限
|仲量聯行表示首季亞太區商業地產投資額按年升31%至470億美元創新高，香港商業地產投資額升41%
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