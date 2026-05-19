《日入而息》安保工程以16.27億元奪東涌住宅地，嗶哩嗶哩首季經調整純利升63%

李家超回應宏福苑收購方案：已向業主發信，並考慮到受影響家庭的困難；下月率團訪哈薩克及烏茲別克，逾60名香港及內地商貿代表同行；網約車發牌量要平衡不同因素，今年上半年將提交附屬法例予立法會；公務員加薪與否看六大因素，李家超稱審視表現要「看整體」，非因個別事件