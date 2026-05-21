即月期指最後交易價25392跌182點，成交100692張

即月期指最後交易價25392，跌182點，高水5點，成交100692張。即月國指期貨最後交易價8492，跌103點，高水17點，成交107771張。另外，即月科指期貨最後交易價4781，跌93點，高水12點，成交159303張。
《經濟通通訊社21日專訊》
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21/05/2026 16:46
即月期指最後交易價25392，跌182點，高水5點，成交100692張。即月國指期貨最後交易價8492，跌103點，高水17點，成交107771張。另外，即月科指期貨最後交易價4781，跌93點，高水12點，成交159303張。
《經濟通通訊社21日專訊》
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21/05/2026 09:15 期指高開226點報25800，國指期貨升54點報8649
21/05/2026 09:05 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7423.0跌28.8點
21/05/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數229364張增6087張
21/05/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數259725張增4764張
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