即月期指最後交易價25392跌182點，成交100692張

即月期指最後交易價25392，跌182點，高水5點，成交100692張。即月國指期貨最後交易價8492，跌103點，高水17點，成交107771張。另外，即月科指期貨最後交易價4781，跌93點，高水12點，成交159303張。

《經濟通通訊社21日專訊》