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26/05/2026 09:15

期指高開51點報25605，國指期貨升21點報8565

　　期指高開51點報25605，國指期貨高開21點報8565，科指期貨高開22點報4882。
《經濟通通訊社26日專訊》

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