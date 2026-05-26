即月期指最後交易價25525跌29點，成交163394張

即月期指最後交易價25525，跌29點，低水74點，成交163394張。即月國指期貨最後交易價8565，升21點，低水12點，成交255966張。另外，即月科指期貨最後交易價4942，升82點，低水5點，成交344461張。

《經濟通通訊社26日專訊》