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期貨新聞

26/05/2026 19:27

《日入而息》小米首季少賺43%並啟動200億回購計劃，中國傳出境管理措施擴展至阿里等頂尖AI人才

小米(01810)首季經調整淨利潤按年跌43%至60.7億人幣，收入跌11%；擬進行新一輪回購，涉資不多於200億元
小馬智行-W(02026)首季經調整淨虧損擴大至4086萬美元，上調自動駕駛出行服務收入目標
名創優品(09896)首季純利升2倍至12.5億人幣，經調整淨利潤跌5.9%
中國據報將出境管理措施擴至阿里巴巴、DeepSeek等私企頂尖AI人才
中證監嚴禁跨境炒股，內地投資者急尋替代方案，轉投滙豐等港銀
中證監打擊非法跨境炒股，瑞銀指監管有別於2021年料市場不再悲觀
深演智能(02723)暗盤收高1.68倍，每手賺9350元
雲英谷科技(03310)暗盤收高近21%，每手賺854元
華曦達(00901)暗盤收高近94%，每手賺3070元
財庫局及證監會發表虛擬資產服務提供者監管制度諮詢總結，目標年內向立法會提交條例草案
印尼黃金礦商Merdeka Gold傳透過發行HDR在港第二上市，集資至少5億美元
英矽智能(03696)據報考慮在阿布扎比第二上市
涉嫌隱瞞重大訴訟風險，香港投資者權益關注組籲港交所叫停創想三維(03388)IPO；創想三維(03388)截飛，市場消息指孖展超購達3061倍
美國和伊朗向達成協議邁進，雙方在濃縮鈾和制裁方面仍存分歧；美國中央司令部證實攻擊伊朗南部，市場反應溫和；瑞士嘉盛指霍爾木茲海峽封閉影響遠超關稅衝擊，供應鏈短暫受干擾說法漸失說服力；高盛及巴克萊等警告即使伊朗戰爭結束，美債孳息率仍將居高不下；美軍打擊伊朗加劇和平協議不確定性，布蘭特原油上漲2%
　
《即日市況》　
恒指倒跌6點收報25599牛熊線不保，中芯全日舞高弄低推高大市成交
　　
《深滬股市》　
滬綜指收跌0.17%，黃金概念股拉升，算力租賃走低
　　
《美元匯價》　
歐元最新報1.1642/44，日圓最新報159.16/17
　　
《公司業績》　
小馬智行-W(02026)首季經調整淨虧損擴大至4086萬美元，上調自動駕駛出行服務收入目標
小米(01810)首季經調整淨利潤按年跌43%至60.7億人幣，收入跌11%；擬進行新一輪回購，涉資不多於200億元
名創優品(09896)首季純利升2倍至12.5億人幣，經調整淨利潤升8%
未來發展(01259)料首季溢利4140萬元，扭轉去年全年虧損7320萬元
　　
《公司資訊》　
銀生產商希爾威金屬礦業申請在香港上市，今年首9個月淨虧損922.2萬美元
內地手機回收商閃回科技四度遞表申港IPO，去年虧損擴大至7899萬元人民幣
印尼黃金礦商Merdeka Gold傳透過發行HDR在港第二上市，集資至少5億美元
涉嫌隱瞞重大訴訟風險，香港投資者權益關注組籲港交所叫停創想三維(03388)IPO；創想三維(03388)截飛，市場消息指孖展超購達3061倍
深演智能(02723)暗盤報123元，高招股價1.22倍
雲英谷科技(03310)暗盤報25.88元，高招股價逾24%
華曦達(00901)暗盤報49.1元，高招股價近50%
聯華超市(00980)提名財務總監徐曉一任執董，阿里巴巴(09988)高層吳司韻任非執董
傳阿里(09988)、京東(09618)及美團(03690)競購樸樸超市，京東否認接觸
阿里雲發布海外版Qwen Cloud及MuleRun等AI產品
京東(09618)據報擬以約20億英鎊收購英國老牌電商The Very Group
螞蟻旗下支付寶已完成3億筆AI支付，並發布AI錢包和TOKEN PAY
樂舒適(02698)非執董兼控股股東楊艷娟增持87.64萬股公司普通股
長和(00001)旗下屈臣氏據報最快今年底在香港及倫敦兩地雙重上市，集資約20億美元
珠江船務(00560)委獨董鄧以海任提名委員會主席，符合上市規則規定
廣發証券(01776)將發行債券籌不超過60億人幣，供償還債券及補充流動資金
賽力斯(09927)子公司重慶藍電科技獲67億人幣增資，持股降至33%
聖諾醫藥(02257)折讓15%發244萬新股予謝碩豪，集資1142萬元
長風藥業(02652)噻托溴銨吸入粉霧劑上市申請獲內地藥監局受理
遼港股份(02880)執董兼總經理魏明暉辭任，董事長李國鋒代行總經理職責
萬科企業(02202)貸款餘額33.8億港元獲展期，擔保方式不變
沃爾核材(09981)積極關注電子通信及新能源電力產業鏈併購機會
康龍化成(03759)斥2.8億人幣追加投資基金寧波甬康，累計出資4.3億人幣
浙江世寶(01057)A股異常波動，經營正常及不存在未披露重大事項
智算能建(01751)供股僅89萬股參與籌獲140萬元，考慮進一步集資活動
知行科技(01274)「艾摩星」大模型通過江蘇省生成式人工智能服務備案
中國誠通發展(00217)執董及副總經理張傳義辭任，涉最終控股公司內部人員變動
環球醫療(02666)將發行本金最高3億人幣中期票據，供償還債務
鷹瞳科技(02251)核數師安永任期屆滿將退任，建議委天健接任
微創腦科學(02172)NUMEN Helia彈簧圈栓塞系統獲美國上市許可
RAFFLES(01376)接獲聯交所6項復牌指引，涉獨立法證調查未經授權收購
交通銀行(03328)發行資本債券籌獲400億人幣，票息1.94%，補充其他一級資本
工商銀行(01398)發行資本債券籌獲600億人幣，票息1.9%，補充二級資本
眾安在綫(06060)核數師羅兵咸永道將退任，建議委德勤接任
美格智能(03268)統一採用中國企業會計準則編製財務報告，擬自2026年度起
亞洲電視控股(00707)被高等法院頒令清盤，破管署長獲委任臨時清盤人
冠轈控股(01872)137萬坡元售合營企業Komoco 50%股權
中金公司(03908)發行永續次級債券超購逾3倍，籌獲20億人幣，票息2%
敏華控股(01999)上周五斥717萬元購回200萬股，每股最高價3.62元
中遠海發(02866)附屬上海寰宇物流遭美指控謀劃限制特定集裝箱產量及操縱價格
國鴻氫能(09663)提名副總經理燕希強任執董，劉敏琪及梁煒泰任獨董
文化傳信(00343)非執董王幹文未獲付薪酬及墊款辭任，集團安排結清所有酬金；委中正天恒任核數師，審計今年3月底年度財務報表
鼎立資本(00356)折讓14%發近3億新股予劉俊達成單一最大股東，籌1400萬元
達力普(01921)違規漏報2024年斥8.8億人幣委託建生產設施，涉須予披露交易
粵運交通(03399)核數師立信任期屆滿退任，建議委畢馬威接任
豐展控股(01826)核數師奧栢國際任滿將退任，建議委羅申美接任
瑞豐動力(02025)與北京滙智合作智能水下清潔與檢測機器人產銷，訂框架協議
松景科技(01079)執董王守磊辭任，與董事會無意見分歧
卓著健康(06877)遭判付295萬元連利息，考慮上訴可能
圖達通(02665)核數師德勤任期屆滿將退任，推薦委畢馬威接任
優品360(02360)核數師信永中和任期屆滿後退任，建議委香港立信德豪接任
撥康視雲(02592)申請治療乾眼症候選藥物美國臨床試驗
沿海家園(01124)執董童新華辭任，董事會無女性董事未符上市規則
信達生物(01801)違規漏報去年斥6.9億美元認購3項票據，涉須予披露交易
果下科技(02655)斥2億人幣參與基金，投資新能源電池產業及新興產業
浙江世寶(01057)控股股東世寶控股上周五減持913萬A股，佔1.1%股權
先健科技(01302)首席財務官劉劍雄及國際事業部副總裁馮小玲辭任執董，續任職務
INTLGENIUS(00033)委許芷嫣任獨董及潘慶鐸任執董，非執董楊娜辭任
力高(01622)獲悉力高健康(02370)24%股權或易手，供抵4512萬元債；力高健康生活(02370)24%股權或易手予力高集團(01622)貸款人成主要股東
中國智能交通(01900)獨董周建民離世，董事會組成未符上市規則兩項規定
昭衍新藥(06127)斥1000萬人幣認購合夥企業，投資深圳戰略新興產業
友芝友生物(02496)兩項臨床研究結果，獲美國臨床腫瘤學會年會展示
天津建發(02515)主席王文彬累沽7199萬股套6479萬元，持股降至33%
優樂賽共享(02649)聘大華國際諮詢任獨立內部控制顧問，審查內控及提供建議
思考樂教育(01769)獨立核數師羅兵咸永道任期屆滿將退任，建議委容誠接任待批
友邦保險(01299)獨董蘇澤光退任，確認與董事會無分歧
理士國際(00842)獨董曹亦雄辭任，委木槿資本董事總經理何潔玲接任獨董
應星控股(01440)委納斯達克上市公司Agencia副總裁連雄偉任獨董
友寶在線(02429)與上海羅仕達爾智鏈合作，營運U智販鏈盟擴張無人零售業務
國富量子(00290)斥3.1億元入股AI社交平台Luffa AI，持股近兩成
紐曼思(02530)8970萬元售聯想集團(00992)600萬股，收益3520萬元
宜明昂科(01541)贖回2億元理財產品，估計收益497萬元
重慶機電(02722)附屬重慶成飛新材料獲控股股東2.7億人幣注資，料無收益
中建富通(00138)4245萬元售中建電訊大廈18樓部分單位，料虧損2643萬元
萬科(02202)據報尋求將另外兩隻人民幣債券延期
KLN(00636)與地捫亞洲簽訂策略代理商合約，加速拓展香港餐飲市場
伍楊玉如稱滙豐香港沒有裁員或削減成本目標，冀提升財富產品滲透率
東亞銀行(00023)榮登標普全球《可持續發展年鑑（中國版）》銀行業榜首
劑泰科技(07666)自取得中證監備案通知以來，未收到任何要求補充資料通知
博安生物(06955)地舒單抗注射液博洛加新適應症在中國獲批用於治療實體腫瘤骨轉移和多發性骨髓瘤
兆萬集團1.1億沽旺角山東街商住大廈，持貨34年帳賺6200萬元
新特能源(01799)與光大金租訂立融資租賃合同開展售後回租業務
七牛智能(02567)附屬與支付寶香港訂立雲服務合約，服務費建議年度上限不多於3600萬人幣
萬咖壹聯(01762)主席今再增持300萬股
復宏漢霖(02696)自研HLX07聯合漢斯狀國際多中心2/3期臨床研究在內地完成首例患者給藥；斯魯利單抗注射液聯合治療肺癌，獲歐洲人用醫藥產品委員會推薦；HLX15-SC一線治療新診斷多發性骨髓瘤的國際多中心1期臨床研究於中國境內完成首例患者給藥
英矽智能(03696)獲納入恒生生物科技指數成份股體現市場認可與信心；考慮在阿聯酋第二上市
榮昌生物(09995)斥6000萬元人民幣購買理財產品
證監會指偉業控股(01570)股權高度集中
創勝集團(06628)收到里程碑付款700萬元人民幣
京信通信(02342)中標中移動(00941)2026綠色基站天線合約，涉資1.24億元
越秀地產(00123)附屬獲銀行提供30億元融資
滇池水務(03768)控股股東5800萬股遭司法拍賣，持股或降至37.79%
亞洲聯網科技(00679)更改每手買賣單位為5000股股份，6月16日起生效
同仁堂國藥(01666)羚羊角粉膠囊獲發中成藥註冊證明書
富智康集團(02038)向承授人授出合共136.5萬股公司獎勵股份
正乾金融控股(01152)今日起暫停買賣以待刊發有關公司內幕消息
灣區發展(00737)廣深高速公路4月路費收入日均680.6萬人民幣
華榮能源(01101)接獲額外復牌指引，繼續暫停買賣
　　
《中國要聞》　
發改委指新型電網「十五五」投資預計將超5萬億元；逐步改善人口流入量大城市基本公共服務供需矛盾，促進公平享有
第七屆跨國公司領導人青島峰會6月15日至17日青島舉行
首4月中國對外非金融類直接投資455.8億美元，下降10.7%
南方電網電力負荷創新高，較往年提前近一個月攀上年度峰值
教育部將提升進城務工人員隨遷子女就讀公辦學校比例
人社部探索擴大職業傷害保障試點範圍，直至全面建立制度
住建部推動更多城市將未落戶常住人口家庭納入公租房保障
工信部批准6G試驗頻段，料2030年前後正式商用；發布駕駛自動化、汽車芯片等標準化工作要點
上海推出全國首個網絡餐飲電子證照核驗應用，整治「幽靈外賣」
廣東抓好高端製造、智能製造，推動金融資本向科技企業集聚
廣州5月重點一手樓盤網簽量環比提高11%，二手住宅周簽約量增9%；公積金「商轉公」去除「本市唯一住房」和貸款使用次數限制
廣州安居集團啟動「賣舊買新」試點，收購300萬元以下二手住宅
深圳推動集昇騰軟硬件生態和標準規範於一體「中國人工智能體系」出海
深圳探索基礎設施領域REITs納入滬深港通
中上協指4月新增首發上市公司19家，首發募資總額211.71億
財政部續發900億元10年期國債，加權中標收益率1.7273%
人行2490億逆回購利率持平，淨投放2485億
彭博指國防部長董軍或連續第二年缺席香格里拉對話會
建設銀行廣東省分行原副行長席榮貴涉嚴重違紀違法被查
華為發表半導體「韜(τ)定律」，將以新定律新技術推出新麒麟手機芯片；官媒專訪華為半導體總裁何庭波稱華為基於「韜定律」有了加速度，只會愈來愈好
　　
《寶島快訊》　
台股收跌0.27%報43525點，台積電稱員工分紅增幅將優於去年
　　
《大國博弈》　
王毅分別同新加坡外長維文、巴基斯坦國防軍司令穆尼爾會談
潘功勝晤法央行行長稱歡迎法國金融機構深耕中國市場；商務部表示將實施好鼓勵外資企業境內再投資系列政策；吸引更多跨國公司把研發和高端製造環節放在中國
傳伊朗願「將濃縮鈾移至中國」，中國外交部表示願就政治外交解決問題發揮建設性作用
　　
《國際要聞》　
俄外長建議美國撤離在基輔的外交人員和公民
美國和伊朗向達成協議邁進，雙方在濃縮鈾和制裁方面仍存分歧；美國中央司令部證實攻擊伊朗南部，市場反應溫和；瑞士嘉盛指霍爾木茲海峽封閉影響遠超關稅衝擊，供應鏈短暫受干擾說法漸失說服力；高盛及巴克萊等警告即使伊朗戰爭結束，美債孳息率仍將居高不下；美軍打擊伊朗加劇和平協議不確定性，布蘭特原油上漲2%
譚德塞稱剛果（金）伊波拉疫情蔓延速度仍快過世衞應對速度
教宗稱人工智能應被「解除武裝」，以免支配人類
　　
《外圍經濟》　
日本財務大臣表示將動用儲備資金用於部分補充預算；日本政府據悉傾向將食品飲料消費稅稅率降至1%；瑞穗證券指日本利率大機率持續上行
韓國金融監督院指三星成韓國負債最多企業集團
韓國財政部擬加強對跨境加密幣交易監管
　　
《跨境炒股》　
中證監嚴禁跨境炒股，內地投資者急尋替代方案，轉投滙豐等港銀
Minimax(00100)及智譜(02513)股價受壓，中金指受跨境交易監管與限售股解禁消息拖累
中概普遍走軟京東跌2%阿里跌1%，內地阻炒美股准沽不准買
中證監打擊非法跨境炒股，瑞銀指監管有別於2021年料市場不再悲觀
內地嚴厲打擊非法跨境炒股，A場證券板塊逆勢走高
機構料內地打擊非法跨境炒股影響約2500億在港資產，中資券商將成受益者
禁炒美股後憧憬熱錢回A，中信建投飆6%中金公司升5%
耀才股價現急挫一成，內地禁境外炒股富途老虎捱罰
高盛指中證監新規更嚴格，富途、老虎盈利影響集中於下半年
　　
《其他消息》　
李家超下月將率團訪中亞，中國移動國際料與哈薩克郵政簽協議，提供5G專網服務
香港首位載荷專家黎家盈升空，行政長官祝賀並感謝國家
積金評級5月強積金人均暫賺3799元
積金易揭有人偽造醫生紙提早取強積金，積金局指絕不姑息
瑞銀料中國數據中心需求下半年起加速增長
Pokemon卡牌專門店短租銅鑼灣羅素街舖，呎租達500元
中原十大屋苑周末錄19宗成交，創近16周新高
仲量聯行指香港寫字樓裝修成本按年升1.5%
標普指北部都會區未來五至六年潛在總成本高達3600億元
政府就修訂《消防條例》作一個月公眾諮詢，擬引入責任人制及定額罰款
消息指網約車擬發牌1.3萬個，最快今天向立法會交文件稍後刊憲
第四期簡約公屋下周一接受申請，近11330伙登場，啟德月租最平1310元起
證監會終身禁止NBL前負責人員尹啟良重投業界
　

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26/05/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報25523點，跌2點，低水76點

26/05/2026 16:46  即月期指最後交易價25525跌29點，成交163394張

26/05/2026 16:31  即月期指最後交易價25525跌29點，低水74點

26/05/2026 15:02  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7540.0，升49點

26/05/2026 09:15  期指高開51點報25605，國指期貨升21點報8565

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