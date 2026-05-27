《再戰明天》韓國央行公布議息結果，領展理想小鵬公布業績

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韓國央行公布議息結果，及領展理想小鵬公布業績，料為周四（28日）市場焦點。



*歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布個人消費等數據*



各國重要經濟活動方面，中國外長王毅訪問加拿大。周四本港時間8:00am，日本央行副總裁冰見野良三和歐洲央行首席經濟學家連恩參加日本央行金融研究所會議的爐邊談話。9:00am，韓國央行公布利率決定。3:15pm，歐洲央行執委連恩通過預錄視頻發表講話。3:20pm，歐洲央行總裁拉加德發表講話。4:30pm，歐洲央行執委奇波洛內發表講話。晚上8:55pm，紐約聯儲總裁威廉姆斯在冰島央行參與組織的雷克雅未克經濟會議發表主旨演講。10:00pm，加拿大央行公布金融穩定報告；11:00pm，央行總裁麥克勒姆和高級副總裁羅杰斯召開新聞發布會討論該報告內容。



數據方面，周四4:30pm（本港時間．下同），香港公布4月出口，年率升幅料由35.8%收窄至31%；4月進口年率升幅料由41.2%擴大至41.7%；4月貿易收支料由負891億港元收窄至負420億港元。5:00pm，歐元區公布5月消費者信心指數。8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由3.7%降至3.6%；第一季個人消費料由1.9%降至1.6%；4月耐用品訂單料由0.8%升上3.9%；4月個人消費料由0.9%降至0.5%；4月個人所得料由0.6%降至0.4%；連續申請失業救濟金人數料由178.2萬降至178.1萬；首次申請失業救濟金人數料由20.9萬升至21.2萬。10:00pm，美國公布4月新屋銷售，料由68.2萬降至66萬，月率料由7.4%逆轉至下滑3.5%。



在本港，明日公布業績的公司有:領展房產基金(00823)、理想汽車-W(02015)、小鵬集團-W(09868)等。



此外，明日海偉股份(09609)將有基石投資者持股解禁。

《經濟通通訊社27日專訊》