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期貨新聞

28/05/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數46606張，減37072張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為46606張，較前減37072張；若計入其他月份的未平倉合約，總數188894張，減6860張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/05(三)46606-37072188894-6860
26/05(二)83678-2214619575436826
22/05(五)105824-55136158928-30020
21/05(四)160960-1323188948-150
20/05(三)16228374111890989881

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/05(三)15370-1461771790-6580
26/05(二)29987-41977837015200
22/05(五)34184-1784663170-4598
21/05(四)52030-179967768-1294
20/05(三)538293979690624509

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》

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