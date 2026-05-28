恒指期貨現貨月份未平倉合約總數46606張，減37072張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為46606張，較前減37072張；若計入其他月份的未平倉合約，總數188894張，減6860張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/05(三)
|46606
|-37072
|188894
|-6860
|26/05(二)
|83678
|-22146
|195754
|36826
|22/05(五)
|105824
|-55136
|158928
|-30020
|21/05(四)
|160960
|-1323
|188948
|-150
|20/05(三)
|162283
|7411
|189098
|9881
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/05(三)
|15370
|-14617
|71790
|-6580
|26/05(二)
|29987
|-4197
|78370
|15200
|22/05(五)
|34184
|-17846
|63170
|-4598
|21/05(四)
|52030
|-1799
|67768
|-1294
|20/05(三)
|53829
|3979
|69062
|4509
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
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