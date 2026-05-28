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期貨新聞

28/05/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數77248張減65123張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為77248張，較前減65123張；若計入其他月份的未平倉合約，總數338900張，減5408張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/05(三)77248-65123338900-5408
26/05(二)142371-5576534430834508
22/05(五)198136-71872309800-28594
21/05(四)2700081028333839418171
20/05(三)25972547643202235835

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/05(三)27148-11493122904-13469
26/05(二)38641-333421363733222
22/05(五)71983-22045133151-6853
21/05(四)9402832021400043157
20/05(三)9082614341368472630

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》

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