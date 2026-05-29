恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數243440張增6970張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為243440張，較前增6970張；若計入其他月份的未平倉合約，總數252577張，增7020張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/05(四)
|243440
|6970
|252577
|7020
|27/05(三)
|62393
|-88730
|307950
|-48955
|26/05(二)
|151123
|-42013
|356905
|42282
|22/05(五)
|193136
|-44693
|314623
|-11386
|21/05(四)
|237829
|8465
|326009
|25404
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/05(四)
|135775
|6031
|142916
|6073
|27/05(三)
|31901
|-36326
|168744
|-7592
|26/05(二)
|68227
|-46687
|176336
|730
|22/05(五)
|114914
|-5862
|175606
|3211
|21/05(四)
|120776
|1252
|172395
|9572
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇