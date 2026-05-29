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29/05/2026 09:15

期指高開147點報24992，國指期貨升53點報8354

　　期指高開147點報24992，國指期貨高開53點報8354，科指期貨高開28點報4901。
《經濟通通訊社29日專訊》

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