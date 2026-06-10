恒指期貨現貨月份未平倉合約總數160687張，增3040張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為160687張，較前增3040張；若計入其他月份的未平倉合約，總數176043張，增3537張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/06(二)
|160687
|3040
|176043
|3537
|08/06(一)
|157647
|6521
|172506
|8607
|05/06(五)
|151126
|1839
|163899
|2243
|04/06(四)
|149287
|9518
|161656
|9787
|03/06(三)
|139769
|199
|151869
|268
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/06(二)
|53773
|804
|63904
|1025
|08/06(一)
|52969
|3231
|62879
|3309
|05/06(五)
|49738
|-848
|59570
|-651
|04/06(四)
|50586
|4671
|60221
|4773
|03/06(三)
|45915
|7887
|55448
|8011
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
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