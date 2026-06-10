【夜期時段】即月期指最新報24220點，跌54點，低水188點

即月期指在夜期時段開市報24266點，跌8點，低水142點，最新報24220點，跌54點，低水188點，合約成交580張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8270點，跌8點，低水49點，最新報8267點，跌11點，低水52點，合約成交590張。
《經濟通通訊社10日專訊》
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10/06/2026 17:20
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