【夜期時段】即月期指最新報24182點，升19點，低水67點

即月期指在夜期時段開市報24175點，升12點，低水74點，最新報24182點，升19點，低水67點，合約成交266張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8187點，升3點，低水30點，最新報8195點，升11點，低水22點，合約成交505張。

《經濟通通訊社11日專訊》