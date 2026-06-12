即月期指最後交易價24701升538點，成交95609張

即月期指最後交易價24701，升538點，低水17點，成交95609張。即月國指期貨最後交易價8369，升185點，低水5點，成交106185張。另外，即月科指期貨最後交易價4712，升64點，高水7點，成交165582張。
《經濟通通訊社12日專訊》
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12/06/2026 16:46
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