恒指期貨現貨月份未平倉合約總數147636張，減4094張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為147636張，較前減4094張；若計入其他月份的未平倉合約，總數166617張，減3281張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/06(一)
|147636
|-4094
|166617
|-3281
|12/06(五)
|151730
|-18590
|169898
|-18739
|11/06(四)
|170320
|7860
|188637
|10424
|10/06(三)
|162460
|1773
|178213
|2170
|09/06(二)
|160687
|3040
|176043
|3537
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/06(一)
|49588
|-1148
|60622
|-901
|12/06(五)
|50736
|-6683
|61523
|-6770
|11/06(四)
|57419
|1018
|68293
|1532
|10/06(三)
|56401
|2628
|66761
|2857
|09/06(二)
|53773
|804
|63904
|1025
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
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