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期貨新聞

17/06/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數146598張，減1038張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為146598張，較前減1038張；若計入其他月份的未平倉合約，總數165290張，減1327張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/06(二)146598-1038165290-1327
15/06(一)147636-4094166617-3281
12/06(五)151730-18590169898-18739
11/06(四)170320786018863710424
10/06(三)16246017731782132170

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/06(二)512841696623181696
15/06(一)49588-114860622-901
12/06(五)50736-668361523-6770
11/06(四)574191018682931532
10/06(三)564012628667612857

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》

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