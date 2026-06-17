恒指期貨現貨月份未平倉合約總數146598張，減1038張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為146598張，較前減1038張；若計入其他月份的未平倉合約，總數165290張，減1327張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/06(二)
|146598
|-1038
|165290
|-1327
|15/06(一)
|147636
|-4094
|166617
|-3281
|12/06(五)
|151730
|-18590
|169898
|-18739
|11/06(四)
|170320
|7860
|188637
|10424
|10/06(三)
|162460
|1773
|178213
|2170
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/06(二)
|51284
|1696
|62318
|1696
|15/06(一)
|49588
|-1148
|60622
|-901
|12/06(五)
|50736
|-6683
|61523
|-6770
|11/06(四)
|57419
|1018
|68293
|1532
|10/06(三)
|56401
|2628
|66761
|2857
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
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