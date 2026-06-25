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期貨新聞

25/06/2026 16:59

《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，美國公布個人消費等數據

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 歐洲央行執委連恩、奇波洛內今晚發表講話
▷ 美國公布第一季GDP價格指數、個人消費等數據
▷ 恒生指數收報23076點，跌335點，成交3258億元

　　美國加息預期上升，推動美匯指數升至1年高位，打壓市場冒險情緒。AI及科技股拋售潮未止，納指及標指三連跌。納指昨日跌110.4點或0.43%，報25476.64點，標指微跌7.24點或0.1%，報7358.22點。道指升182.06點或0.35%，報51848.9點。港股方面，恒生指數收市報23076，跌335點或1.4%，成交3258億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行執委連恩以虛擬方式參加第21屆國際經濟學會世界大會。7:00pm，法國央行總裁穆蘭舉行上任後首次新聞發布會。8:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在International Banking Federation Board發表講話。8:45pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼參加題為「小型銀行監管與管理」的討論活動。11:00pm，歐洲央行執委奇波洛內以虛擬方式參加意大利參議院舉辦的夏季員工研討會關於數字歐元的會議。

　　數據方面，今晚8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由3.7%降至3.5%；第一季個人消費料由1.9%降至1.4%；5月耐用品訂單料由8%逆轉至下滑5%；5月個人消費料由0.5%升上0.6%；5月個人所得料由持平升上0.4%；連續申請失業救濟金人數料由181萬降至180.2萬；首次申請失業救濟金人數料由22.6萬降至22.5萬。11:00pm，美國公布6月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由8降至6。

　　在美國，今日公布業績的公司有：宜人智科(US.YRD)等。
《經濟通通訊社25日專訊》

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