【夜期時段】7月期指最新報22940點，跌27點，低水87點

是日期指結算，7月期指在夜期時段開市報22950點，跌17點，低水77點，最新報22940點，跌27點，低水87點，合約成交399張。

7月國指期貨在夜期時段開市報7569點，跌10點，低水36點，最新報7568點，跌11點，低水37點，合約成交234張。

《經濟通通訊社29日專訊》