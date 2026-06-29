《日入而息》長鑫存儲傳與騰訊達成200億人幣記憶體供應協議，復星邵氏片場舊址建800住宅單位

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29/06/2026 19:07
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上一篇新聞︰29/06/2026 19:12 《再戰明天》中國公布PMI，美國公布芝加哥PMI
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29/06/2026 17:20 【夜期時段】7月期指最新報22940點，跌27點，低水87點
29/06/2026 16:46 7月期指最後交易價22967升317點，成交118569張
29/06/2026 16:31 7月期指最後交易價22967升317點，低水60點
29/06/2026 15:03 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7448.75，升47點
29/06/2026 09:15 期指高開155點報22855，國指期貨升72點報7541
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