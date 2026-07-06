即月期指最後交易價23545升246點，成交110591張

即月期指最後交易價23545，升246點，低水71點，成交110591張。即月國指期貨最後交易價7789，升104點，低水23點，成交143914張。另外，即月科指期貨最後交易價4537，升39點，低水4點，成交166148張。
《經濟通通訊社6日專訊》
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06/07/2026 16:46
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