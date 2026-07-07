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期貨新聞

07/07/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數234283張，增逾萬二張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為234283張，較前增12530張；若計入其他月份的未平倉合約，總數257345張，增12399張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/07(一)2342831253025734512399
03/07(五)221753-10153244946-10105
02/07(四)231906999825505110450
30/06(二)221908-8142244601-8126
29/06(一)2300501548625272715266

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/07(一)154005-3264168633-3489
03/07(五)15726913321721221336
02/07(四)155937-3833170786-3471
30/06(二)15977058171742575791
29/06(一)15395362861684666233

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》

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