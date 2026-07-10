恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數238691張，減逾萬六張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為238691張，較前減16913張；若計入其他月份的未平倉合約，總數262569張，減16605張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/07(四)
|238691
|-16913
|262569
|-16605
|08/07(三)
|255604
|25287
|279174
|25548
|07/07(二)
|230317
|-3966
|253626
|-3719
|06/07(一)
|234283
|12530
|257345
|12399
|03/07(五)
|221753
|-10153
|244946
|-10105
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/07(四)
|143171
|-1997
|157579
|-2420
|08/07(三)
|145168
|-6307
|159999
|-6242
|07/07(二)
|151475
|-2530
|166241
|-2392
|06/07(一)
|154005
|-3264
|168633
|-3489
|03/07(五)
|157269
|1332
|172122
|1336
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇