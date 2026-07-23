  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

23/07/2026 17:29

《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布堪薩斯城聯儲製造業指數

　　儘管美伊局勢升級推動油價飆升並提振能源板塊，但大型科技股財報季表現未達預期，拖累美股昨日偏軟。道指收市跌6.06點或0.01%，報52218.58點；標指跌10.24點或0.14%，報7498.96點；納指跌146.3點或0.57%，報25690.9點。港股方面，恒生指數收市報25210，升318點或1.3%，成交2335億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，各國部長出席第十七屆湄公河-韓國外長會議，重點討論韓國與湄公河流域各國之間的合作。8:45pm，歐洲央行宣布利率決定並召開記者會。

　　數據方面，今晚8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.4%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由180.5萬升至180.9萬；首次申請失業救濟金人數料由20.8萬升至21萬。10:00pm，歐元區公布7月消費者信心指數，料由負17.7收窄至負17。11:00pm，美國公布7月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由11升至12。

　　在美國，今日公布業績的公司有：康卡斯特(US.CMCSA)、英特爾(US.INTC)等。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】宏福苑火災獨立調查委員會完成最後一輪聽證會，杜淦堃表示，政府應對宏福苑火災負一定責任，你是否認同？ ► 立即投票

下一篇新聞︰23/07/2026 17:05  【夜期時段】即月期指最新報25242點，升32點，高水31點

其他
More

23/07/2026 16:46  即月期指最後交易價25210升294點，成交81503張

23/07/2026 16:31  即月期指最後交易價25210升294點，低水1點

23/07/2026 15:04  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7520.25，跌20點

23/07/2026 09:15  期指高開98點報25014，國指期貨升38點報8294

23/07/2026 09:04  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7547.75升7.5點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

胡塞亮出紅海之劍，美伊戰爭節外生枝

22/07/2026 17:04

中東戰火

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

說說心理話

英國新首相想怎樣改變現狀？

21/07/2026 16:09

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金