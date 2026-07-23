恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數218075張增5076張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為218075張，較前增5076張；若計入其他月份的未平倉合約，總數252635張，增8995張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/07(三)
|218075
|5076
|252635
|8995
|21/07(二)
|212999
|-2688
|243640
|1267
|20/07(一)
|215687
|-15867
|242373
|-15559
|17/07(五)
|231554
|13821
|257932
|15266
|16/07(四)
|217733
|-11992
|242666
|-11147
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/07(三)
|135586
|6417
|157083
|10748
|21/07(二)
|129169
|1714
|146335
|2709
|20/07(一)
|127455
|202
|143626
|100
|17/07(五)
|127253
|-8199
|143526
|-6765
|16/07(四)
|135452
|-2734
|150291
|-1937
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】宏福苑火災獨立調查委員會完成最後一輪聽證會，杜淦堃表示，政府應對宏福苑火災負一定責任，你是否認同？ ► 立即投票