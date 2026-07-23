【夜期時段】即月期指最新報25242點，升32點，高水31點

即月期指在夜期時段開市報25206點，跌4點，低水5點，最新報25242點，升32點，高水31點，合約成交81張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8330點，跌20點，低水23點，最新報8359點，升9點，高水6點，合約成交145張。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】習近平在世界AI大會倡議完善AI治理，大會同時宣布成立世界AI合作組織。你有否信心中國能成為全球AI領導者？ ► 立即投票
23/07/2026 17:05
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23/07/2026 15:04 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7520.25，跌20點
23/07/2026 09:15 期指高開98點報25014，國指期貨升38點報8294
23/07/2026 09:04 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7547.75升7.5點
23/07/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數218075張增5076張
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