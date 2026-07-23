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23/07/2026 17:05

【夜期時段】即月期指最新報25242點，升32點，高水31點

　　即月期指在夜期時段開市報25206點，跌4點，低水5點，最新報25242點，升32點，高水31點，合約成交81張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8330點，跌20點，低水23點，最新報8359點，升9點，高水6點，合約成交145張。
《經濟通通訊社23日專訊》

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