23/07/2026 19:22
《日入而息》香港與大馬簽MOU簡化雙重上市及擴大基金互認，恒指收升318點中特估走強
|許正宇訪馬簽三項監管備忘錄，基金互認及第二上市框架成形，馬交所獲港交所認可；香港證監會與馬來西亞證監部門簽MOU，簡化雙重上市及擴大基金互認安排；會財局與馬來西亞證券監督委員會簽署諒解備忘錄，加強跨境監管合作
|聯訊儀器據報考慮在香港上市，科創板上市後已累升約22倍
|吉利汽車(175)收購西班牙汽車工廠公司34%股權，代價為2.21億歐元
|周大福(01929)首財季零售值按年增長15.1%，港澳同店銷售增長41.7%
|運輸署首次批准於北大嶼山公路進行無人駕駛測試，百度(09888)獲批香港首個無人駕駛測試牌照
|中國上半年FDI同比降5%降幅近三年最窄，6月增15.1%創逾半年高
|商務部表示中美正探討推進各自300億美元規模對等降稅框架安排；美國禁售含華為等中企所製關鍵零部件通信設備；美參院委員會通過議案，擬禁中國持股逾15%車企在美銷售
|DeepSeek梁文鋒稱將長期投入AGI，商業收益最大化非現時目標
|上海探索引入境外離岸人民幣資金，支持境內科技創新；上海推動可控核聚變、具身智能等企業科創板上市，持續擴大第五套標準適用範圍；上海依託高能級科創集聚區，建設直接融資試驗區
|馬斯克引發特斯拉與SpaceX合併猜測，指出兩家公司業務重疊日益加深
|日本當局入市干預難改日圓跌勢，日圓一度刷新40年低點；兩年期日本國債孳息率升至1995年5月以來新高
《即日市況》
|恒指收升318點報25210受制百天線，中特估走強半導體倒跌
《深滬股市》
|滬綜指收升0.25%連漲四日，兩市成交縮量4580億
《美元匯價》
|歐元最新報1.1412/14，日圓最新報163.35/39
《公司資訊》
|聯訊儀器據報考慮在香港上市，科創板上市後已累升約22倍
|國泰君安國際(01788)今日開市前停牌，待公布內幕消息
|OpenAI模型失控入侵Hugging Face，平台藉智譜(02513)GLM-5.2完成調查
|圓通(06123)嘉興東方天地港正式開通常態化國際貨運卡班
|康諾亞(02162)CM512被國家藥品監督管理局藥品審評中心納入突破性治療品種名單
|建業地產(00832)以30億人幣出售文旅資產，料錄虧損約12.16億人幣
|億勝生物科技(01061)與郡是醫療達成戰略合作
|順騰國際控股(00932)建議增加法定股本
|越秀交通基建(01052)6月廣州北二環高速日均收費車流量按年跌5.9%
|華營建築(01582)附屬訂立增資協議，完成後附屬將持有水污染控制公司50%股權
|明發集團(00846)上半年合同銷售總額按年減少約21.4%
|石四藥(02005)旗下四個產品藥品生產註冊批件，均屬於化學藥品第4類，視同通過一致性評價
|芯碁微裝(09630)穩定價格行動及穩定價格期結束
|周大福(01929)首財季零售值按年增長15.1%，港澳同店銷售增長41.7%
|會德豐古洞北PARK SILICON共提供781伙，二期命名為PALO SPRINGS
|中石化(00386)半年油氣當量產量增0.3%，境內成品油總經銷量跌9.2%
|悅達國際(00629)與東台厚耀訂立反向保理協議
|興證國際(06058)於公開市場購買本金總額為1400萬美元之永續證券
|長和(00001)旗下屈臣氏推出全新品牌，慶祝集團185周年
|香港電訊(06823)旗下Tap & Go「拍住賞」推出首張個人Single Use Card
|大新銀行推出「中際旭創」新股認購優惠
|吉利汽車(00175)收購西班牙汽車工廠公司34%股權，代價為2.21億歐元
|聯想(00992)2033年到期20億美元零息可換股債券初始換股價調整至每股35.74元
|中國生物製藥(01177)IM-101注射液「PreS1重組融合蛋白」臨床試驗申請獲NMPA批准
《中國要聞》
|國務院印發全民健身計劃，目標到2030年經常鍛煉人數達40%
|市監總局表示京滬浙試驗區為市場監管數智化轉型積累好做法經驗
|智能體互聯國家標準應用推進，首批智能體身份碼完成發放
|中國據報恢復發放自動駕駛出租車牌照
|廣東上半年GDP增4.5%，工業、消費續增，固投降11.4%
|上海探索引入境外離岸人民幣資金，支持境內科技創新；上海推動可控核聚變、具身智能等企業科創板上市，持續擴大第五套標準適用範圍；上海依託高能級科創集聚區，建設直接融資試驗區
|北京以舊換新補貼新增10類消費品，包括具身智能機器人；鼓勵發展Token經濟，支持創新主體建設「Token工廠」
|中汽協指上半年超500款新車上市，同質化問題嚴重
|中國上半年FDI同比降5%降幅近三年最窄，6月增15.1%創逾半年高
|中國商務部部署專項行動，提升企業海外反壟斷合規能力；引導外商投資磁懸浮動力設備、人形機器人研發等；外資持續看好中國市場，上半年近4800家外企追加投資
|人行2040億逆回購利率持平，淨回籠4220億；SWIFT指6月人民幣國際支付佔比升至3.1%，排名重回第五
|DeepSeek梁文鋒稱將長期投入AGI，商業收益最大化非現時目標
《寶島快訊》
|台股收升0.06%，報44850.81點
《大國博弈》
|王毅馬尼拉見埃及外長，日相稱曾與王毅短暫交談；王毅據報缺席東盟與中日韓外長會議；外交部表示王毅沒安排見日外長，因行程原因缺席東盟與中日韓外長會
|商務部表示中美正探討推進各自300億美元規模對等降稅框架安排；美國禁售含華為等中企所製關鍵零部件通信設備；美參院委員會通過議案，擬禁中國持股逾15%車企在美銷售
《國際要聞》
|胡塞武裝襲擊紅海兩艘油輪，伊朗戰火向外蔓延
|日本持續受熱浪侵襲，部分地區40度或以上，至少一死
|泰國南部軍方檢查站遇襲，五名士兵死亡
《外圍經濟》
|高盛指紅海油輪遇襲加劇油價上漲風險，最壞情況恐飆至120美元以上
|澳洲6月就業人數大增，失業率維持4.4%不變
|日本當局入市干預難改日圓跌勢，日圓一度刷新40年低點；兩年期日本國債孳息率升至1995年5月以來新高
|韓國第二季GDP按季增0.6%，晶片出口強勁抵銷中東危機影響
|TikTok和蘋果因不當利用用戶資料，在韓被罰款
|Uber裁減10%客服職位，擁抱AI以精簡團隊
|英特爾和AMD據報正與中國客戶簽署長期CPU採購協議
|馬斯克引發特斯拉與SpaceX合併猜測，指出兩家公司業務重疊日益加深；諾亞控股CIO辦公室指Alphabet與Tesla盤後齊跌並非AI敘事的終結，市場正在以自由現金流重新定價AI資本開支
《其他消息》
|許正宇續訪吉隆坡晤財金官員，推介香港黃金市場新基建，鼓勵馬企來港設家辦；許正宇訪馬簽三項監管備忘錄，基金互認及第二上市框架成形，馬交所獲港交所認可；香港證監會與馬來西亞證監部門簽MOU，簡化雙重上市及擴大基金互認安排；會財局與馬來西亞證券監督委員會簽署諒解備忘錄，加強跨境監管合作
|運輸署首次批准於北大嶼山公路進行無人駕駛測試，百度(09888)獲批香港首個無人駕駛測試牌照
|AIMA敦促新加坡保持競爭力，稱對沖基金紛紛討論遷往香港
|瑞銀指看好黃金中期前景，今年目標價每盎司4675美元，明年升至4800美元
|「預設醫療指示」下周五生效，有精神能力的成人末期患者可自主決定接受後續治療
|公屋租金加幅2.04%十月起生效，平均每戶多繳51元
|彭博指香港住宅租金於夏季升幅料創十年最大，上環兩房月租3.4萬媲美曼哈頓
|灣仔軒尼詩道218 Apartment酒店2.8億易手，料京東買入作學生宿舍
|積金評級指7月強積金人均暫蝕2392元，年初至今賺1.6萬
|ACCA研究指93%財務專業人士憂AI分析可信性，報告倡財務團隊轉型策略夥伴
|競委會推加強版「不合謀條款」，投標者須簽法定聲明，違者最高監禁兩年
|銀聯國際推港澳居民領取國補安排，總額最高2萬元人民幣
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