恒指期貨現貨月份未平倉合約總數132619張，減2117張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(24日)共為132619張，較前減2117張；若計入其他月份的未平倉合約，總數160714張，增216張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/07(五)
|132619
|-2117
|160714
|216
|23/07(四)
|134736
|-1899
|160498
|402
|22/07(三)
|136635
|-41
|160096
|1081
|21/07(二)
|136676
|-4717
|159015
|-3249
|20/07(一)
|141393
|-6513
|162264
|-6545
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/07(五)
|49870
|4876
|70822
|4950
|23/07(四)
|44994
|-7208
|65872
|-6665
|22/07(三)
|52202
|4361
|72537
|5044
|21/07(二)
|47841
|129
|67493
|2513
|20/07(一)
|47712
|-6432
|64980
|-6289
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》
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