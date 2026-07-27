即月期指最後交易價25211升245點，成交141855張

即月期指最後交易價25211，升245點，高水4點，成交141855張。即月國指期貨最後交易價8364，升93點，低水1點，成交178787張。另外，即月科指期貨最後交易價4698，升60點，低水4點，成交197234張。
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇？】習近平在世界AI大會倡議完善AI治理，大會同時宣布成立世界AI合作組織。你有否信心中國能成為全球AI領導者？ ► 立即投票
27/07/2026 16:46
即月期指最後交易價25211，升245點，高水4點，成交141855張。即月國指期貨最後交易價8364，升93點，低水1點，成交178787張。另外，即月科指期貨最後交易價4698，升60點，低水4點，成交197234張。
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27/07/2026 15:09 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7512.5升65.0點
27/07/2026 09:15 期指高開171點報25137，國指期貨升41點報8312
27/07/2026 09:12 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7498.0升50.5點
27/07/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數132619張，減2117張
27/07/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數252270張，減逾萬二張
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