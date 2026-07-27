即月期指最後交易價25211升245點，成交141855張

即月期指最後交易價25211，升245點，高水4點，成交141855張。即月國指期貨最後交易價8364，升93點，低水1點，成交178787張。另外，即月科指期貨最後交易價4698，升60點，低水4點，成交197234張。

《經濟通通訊社27日專訊》