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期貨新聞

27/07/2026 16:46

即月期指最後交易價25211升245點，成交141855張

　　即月期指最後交易價25211，升245點，高水4點，成交141855張。即月國指期貨最後交易價8364，升93點，低水1點，成交178787張。另外，即月科指期貨最後交易價4698，升60點，低水4點，成交197234張。
《經濟通通訊社27日專訊》

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27/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數132619張，減2117張

27/07/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數252270張，減逾萬二張

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