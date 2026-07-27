【夜期時段】即月期指最新報25211點，無升跌，高水4點

即月期指在夜期時段開市報25224點，升13點，高水17點，最新報25211點，無升跌，高水4點，合約成交149張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8370點，升6點，高水5點，最新報8366點，升2點，高水1點，合約成交108張。

《經濟通通訊社27日專訊》