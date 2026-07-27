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期貨新聞

27/07/2026 17:05

【夜期時段】即月期指最新報25211點，無升跌，高水4點

　　即月期指在夜期時段開市報25224點，升13點，高水17點，最新報25211點，無升跌，高水4點，合約成交149張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8370點，升6點，高水5點，最新報8366點，升2點，高水1點，合約成交108張。
《經濟通通訊社27日專訊》

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下一篇新聞︰27/07/2026 16:46  即月期指最後交易價25211升245點，成交141855張

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27/07/2026 09:12  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7498.0升50.5點

27/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數132619張，減2117張

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