【夜期時段】即月期指最新報25211點，無升跌，高水4點

即月期指在夜期時段開市報25224點，升13點，高水17點，最新報25211點，無升跌，高水4點，合約成交149張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8370點，升6點，高水5點，最新報8366點，升2點，高水1點，合約成交108張。
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/07/2026 17:05
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