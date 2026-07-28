恒指期貨現貨月份未平倉合約總數109986張，減22633張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為109986張，較前減22633張；若計入其他月份的未平倉合約，總數166506張，增5792張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/07(一)
|109986
|-22633
|166506
|5792
|24/07(五)
|132619
|-2117
|160714
|216
|23/07(四)
|134736
|-1899
|160498
|402
|22/07(三)
|136635
|-41
|160096
|1081
|21/07(二)
|136676
|-4717
|159015
|-3249
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/07(一)
|36243
|-13627
|64438
|-6384
|24/07(五)
|49870
|4876
|70822
|4950
|23/07(四)
|44994
|-7208
|65872
|-6665
|22/07(三)
|52202
|4361
|72537
|5044
|21/07(二)
|47841
|129
|67493
|2513
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
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