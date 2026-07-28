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期貨新聞

28/07/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數109986張，減22633張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為109986張，較前減22633張；若計入其他月份的未平倉合約，總數166506張，增5792張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/07(一)109986-226331665065792
24/07(五)132619-2117160714216
23/07(四)134736-1899160498402
22/07(三)136635-411600961081
21/07(二)136676-4717159015-3249

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/07(一)36243-1362764438-6384
24/07(五)498704876708224950
23/07(四)44994-720865872-6665
22/07(三)522024361725375044
21/07(二)47841129674932513

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》

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