即月期指最後交易價25342升131點，成交136115張

即月期指最後交易價25342，升131點，高水31點，成交136115張。即月國指期貨最後交易價8456，升92點，高水20點，成交211355張。另外，即月科指期貨最後交易價4743，升45點，高水12點，成交242284張。

《經濟通通訊社28日專訊》