即月期指最後交易價25342升131點，成交136115張

即月期指最後交易價25342，升131點，高水31點，成交136115張。即月國指期貨最後交易價8456，升92點，高水20點，成交211355張。另外，即月科指期貨最後交易價4743，升45點，高水12點，成交242284張。
《經濟通通訊社28日專訊》
【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票
28/07/2026 16:46
即月期指最後交易價25342，升131點，高水31點，成交136115張。即月國指期貨最後交易價8456，升92點，高水20點，成交211355張。另外，即月科指期貨最後交易價4743，升45點，高水12點，成交242284張。
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