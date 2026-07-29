即月期指最後交易價25784升442點，低水24點

即月期指最後交易價25784，升442點，低水24點，暫成交91327張。即月國指期貨最後交易價8615，升159點，低水9點，暫成交143766張。另外，即月科指期貨最後交易價4850，升107點，低水15點，暫成交192330張。
《經濟通通訊社29日專訊》
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29/07/2026 16:31
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