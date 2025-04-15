【夜期時段】即月期指最新報２１４８１點，跌６點，高水１５點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４９８點，升１１點，高水

３２點，最新報２１４８１點，跌６點，高水１５點，合約成交２４９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７９８９點，升１９點，高水６點，最新報７９７９點，升

９點，低水４點，合約成交７４４張。

