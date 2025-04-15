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期貨新聞

15/04/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２１４８１點，跌６點，高水１５點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４９８點，升１１點，高水
３２點，最新報２１４８１點，跌６點，高水１５點，合約成交２４９張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７９８９點，升１９點，高水６點，最新報７９７９點，升
９點，低水４點，合約成交７４４張。

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