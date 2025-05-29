６月期指最後交易價２３３６０升２３６點，成交１０２６９４張

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２３４２４，即月國指
期貨估計結算價為８５０２，而即月科指期貨估計結算價為５２５４。
６月期指最後交易價２３３６０，升２３６點，低水２１３點，成交１０２，６９４張。６
月國指期貨最後交易價８４８１，升９１點，低水７９點，成交１１１，７４８張。另外，６月
科指期貨最後交易價５２５８，升１０２點，低水４４點，成交１２６，２２２張。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
29/05/2025 16:46
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期貨估計結算價為８５０２，而即月科指期貨估計結算價為５２５４。
６月期指最後交易價２３３６０，升２３６點，低水２１３點，成交１０２，６９４張。６
月國指期貨最後交易價８４８１，升９１點，低水７９點，成交１１１，７４８張。另外，６月
科指期貨最後交易價５２５８，升１０２點，低水４４點，成交１２６，２２２張。
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