即月期指最後交易價２４０６２升３３９點，成交８２５５９張

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２４０６２，升３３９點，低水１１９點，

成交８２５５９張。即月國指期貨最後交易價８７３７，升１３６點，低水４３點，成交

７２１５３張。另外，即月科指期貨最後交易價５４０９，升１４５點，低水２４點，成交

１１８０００張。

