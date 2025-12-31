期指低開87點報25838，國指期貨跌39點報8975

期指低開87點報25838，國指期貨低開39點報8975，科指期貨低開25點報5586。
《經濟通通訊社31日專訊》
31/12/2025 09:15
