期貨新聞

31/12/2025 09:15

期指低開87點報25838，國指期貨跌39點報8975

　　期指低開87點報25838，國指期貨低開39點報8975，科指期貨低開25點報5586。
《經濟通通訊社31日專訊》

