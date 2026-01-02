  • 會員
期貨新聞

02/01/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數104151張，減11149張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於周三(31日)共為104151張，較前減11149張；若計入其他月份的未平倉合約，總數113165張，減11065張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
31/12(三)104151-11149113165-11065
30/12(二)11530062091242306216
29/12(一)27326-1689114534010628
24/12(三)44217-28221134712-18261
23/12(二)72438-327251529736426

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
31/12(三)380302625455002697
30/12(二)35405-204542803-2000
29/12(一)7423-1382752226-9995
24/12(三)21250-3964622212752
23/12(二)25214-8305594695614

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社2日專訊》

