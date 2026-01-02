  • 會員
02/01/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數197327張減5620張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於周三(31日)共為197327張，較前減5620張；若計入其他月份的未平倉合約，總數222929張，減5467張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
31/12(三)197327-5620222929-5467
30/12(二)20294788532283968804
29/12(一)35587-5072925517916144
24/12(三)86316-37990239035-16842
23/12(二)124306-432972558779599

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
31/12(三)93662-6180102674-6130
30/12(二)998421377810880413828
29/12(一)16203-24161111179-5424
24/12(三)40364-153241166032026
23/12(二)55688-29419114577-5387

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社2日專訊》

