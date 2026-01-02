恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數197327張減5620張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於周三(31日)共為197327張，較前減5620張；若計入其他月份的未平倉合約，總數222929張，減5467張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|31/12(三)
|197327
|-5620
|222929
|-5467
|30/12(二)
|202947
|8853
|228396
|8804
|29/12(一)
|35587
|-50729
|255179
|16144
|24/12(三)
|86316
|-37990
|239035
|-16842
|23/12(二)
|124306
|-43297
|255877
|9599
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|31/12(三)
|93662
|-6180
|102674
|-6130
|30/12(二)
|99842
|13778
|108804
|13828
|29/12(一)
|16203
|-24161
|111179
|-5424
|24/12(三)
|40364
|-15324
|116603
|2026
|23/12(二)
|55688
|-29419
|114577
|-5387
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社2日專訊》
