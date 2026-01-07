恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134756張，增5063張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134756張，較前增5063張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144407張，增5107張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/01(二)
|134756
|5063
|144407
|5107
|05/01(一)
|129693
|1214
|139300
|1459
|02/01(五)
|128479
|24328
|137841
|24676
|31/12(三)
|104151
|-11149
|113165
|-11065
|30/12(二)
|115300
|6209
|124230
|6216
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/01(二)
|44872
|158
|52662
|175
|05/01(一)
|44714
|2004
|52487
|2066
|02/01(五)
|42710
|4680
|50421
|4921
|31/12(三)
|38030
|2625
|45500
|2697
|30/12(二)
|35405
|-2045
|42803
|-2000
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票