期貨新聞

07/01/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134756張，增5063張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134756張，較前增5063張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144407張，增5107張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/01(二)13475650631444075107
05/01(一)12969312141393001459
02/01(五)1284792432813784124676
31/12(三)104151-11149113165-11065
30/12(二)11530062091242306216

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/01(二)4487215852662175
05/01(一)447142004524872066
02/01(五)427104680504214921
31/12(三)380302625455002697
30/12(二)35405-204542803-2000

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》

