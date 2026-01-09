恒指期貨現貨月份未平倉合約總數124057張，減6114張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為124057張，較前減6114張；若計入其他月份的未平倉合約，總數134498張，減5624張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/01(四)
|124057
|-6114
|134498
|-5624
|07/01(三)
|130171
|-4585
|140122
|-4285
|06/01(二)
|134756
|5063
|144407
|5107
|05/01(一)
|129693
|1214
|139300
|1459
|02/01(五)
|128479
|24328
|137841
|24676
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/01(四)
|44243
|-2532
|52655
|-2105
|07/01(三)
|46775
|1903
|54760
|2098
|06/01(二)
|44872
|158
|52662
|175
|05/01(一)
|44714
|2004
|52487
|2066
|02/01(五)
|42710
|4680
|50421
|4921
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
