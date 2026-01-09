  • 會員
期貨新聞

09/01/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數217761張增7235張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為217761張，較前增7235張；若計入其他月份的未平倉合約，總數238522張，增10501張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/01(四)217761723523852210501
07/01(三)210526-6431228021-5992
06/01(二)2169579628234013401
05/01(一)207329-11410233612-11317
02/01(五)2187392141224492922000

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/01(四)9830047201120588121
07/01(三)93580-8732103937-8085
06/01(二)10231229311120223253
05/01(一)99381585108769805
02/01(五)9879651341079645290

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》

