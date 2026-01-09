【夜期時段】即月期指最新報26242點，升1點，高水10點

即月期指在夜期時段開市報26243點，升2點，高水11點，最新報26242點，升1點，高水10點，合約成交263張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9055點，跌2點，高水6點，最新報9057點，無升跌，高水8點，合約成交432張。

《經濟通通訊社9日專訊》