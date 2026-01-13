恒指期貨現貨月份未平倉合約總數131876張，增8616張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為131876張，較前增8616張；若計入其他月份的未平倉合約，總數143355張，增9337張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/01(一)
|131876
|8616
|143355
|9337
|09/01(五)
|123260
|-797
|134018
|-480
|08/01(四)
|124057
|-6114
|134498
|-5624
|07/01(三)
|130171
|-4585
|140122
|-4285
|06/01(二)
|134756
|5063
|144407
|5107
|12/01(一)
|44809
|-1908
|53733
|-1734
|09/01(五)
|46717
|2474
|55467
|2812
|08/01(四)
|44243
|-2532
|52655
|-2105
|07/01(三)
|46775
|1903
|54760
|2098
|06/01(二)
|44872
|158
|52662
|175
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
